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Разворачивание Россией ядерного оружия: Столтенберг назвал "лучший способ предотвратить конфликт"

Разворачивание Россией ядерного оружия: Столтенберг назвал "лучший способ предотвратить конфликт"
00:34 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Столтенберг cчитает, что новая гонка вооружений будет опасной и очень дорогой.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг отмечает, что подход НАТО к отношениям с Россией остается неизменным и сочетает стратегию сдерживания и обороны с политикой диалога.

Об этом Столтенберг сказал во время онлайн-дискуссии по укреплению Альянса после преодоления пандемии COVID-19.

Он заявил, что, хотя военная деятельность России и в дальнейшем не ослабляется, отношения НАТО с Россией основываются на двуедином подходе - на поддержании сдерживания и обороны и сохранении возможности для диалога.

"Мы видели более напористую Россию, мы видели Россию, которая готова применить военную силу против соседей в Грузии и Украине, которая выделяет значительные инвестиции в новые современные возможности, в частности в новые ядерные возможности. Они сейчас размещают новые ракетные системы, которые называются SSC-8 (новая ракетная система "Новатор 9М729"), которые могут достичь европейских городов и уменьшить предельные границы возможного применения ядерного оружия в вооруженном конфликте", - заявил Столтенберг и напомнил, что из-за действий России прекращен договор о запрещении ракет средней и малой дальности.

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Также он добавил, что Россия значительно модернизирует свои ядерные арсеналы и корректирует свои военные доктрины. "Мы ответили на это не путем отображения действий России, но благодаря обеспечению надежного сдерживания и обороны, поскольку лучший способ предотвратить конфликт - это устранить любые моменты для сомнений и просчетов о готовности и стремлении НАТО защитить всех союзников, и пока мы будем обеспечивать такое сдерживание , не будет конфликта, не будет нападения", - подчеркнул Столтенберг.

При этом он заявил, что Россия остается соседом Альянса и никуда не исчезнет, поэтому в НАТО выступают за диалог с Россией и за установление лучших отношений. "Мы решительно верим в контроль над вооружениями. Новая гонка вооружений будет опасной и очень дорогой", - сказал генсек НАТО.

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НАТО, Россия, Йенс Столтенберг, Ядерное оружие.
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