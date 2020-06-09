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Немецкая промышленность переживает максимальный спад со времен Второй мировой

Немецкая промышленность переживает максимальный спад со времен Второй мировой
01:10 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости мира:В Германии зафиксирован наибольший спад производства за послевоенный период.

В апреле текущего года в немецкой промышленности зафиксирован максимальный спад со времен Второй мировой войны. По сравнению с мартом производство в реальном секторе в апреле сократилось на 17,9%, сообщил в понедельник, 8 июня, Федеральное статистическое ведомство, передает УНН со ссылкой на DW.

По сравнению с апрелем прошлого года промышленное производство сократилось на 25,3 процента.

Такое падение связывают с ограничительными мерами, введенными в стране в конце марта для борьбы с эпидемией коронавируса. Также свою роль сыграла остановка конвейеров на несколько недель в большинстве автомобильных концернов, в результате чего падение производства в автомобильной отрасли в апреле достигло 74,6 процента. Производство промышленных полуфабрикатов упало на 13,8 процента, потребительских товаров - на 8,7 процента, промышленного оборудования - на 35,3 процента. Меньше пострадала строительная отрасль (-4,1 процента).

В отраслях промышленности, ориентированных на экспорт, в апреле заказ сократились на 25,3 процента по сравнению с мартом. Компании ожидают, что в ближайшие три месяца сокращение производства будет продолжаться, однако меньшими темпами. Соответствующий барометр Мюнхенского Института экономических исследований (ifo) в мае изменился с -51 до -21,4 балла. Как отметил эксперт ifo Клаус Вольрабе, это наибольший рост показателя с момента воссоединения Германии, но он только индикатором резкого замедления рецессии.

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Напомним, пандемия коронавируса и карантинные меры, введенные для ее сдерживания, стали резким и масштабным, стали настоящим шоком для мировой экономики, погрузив ее в глубокую рецессию. Согласно прогнозу Всемирного банка, глобальный ВВП сократится на 5,2 процента в 2020 году, что является самым большим спадом со времен Второй мировой войны.

Глубже мировая экономика падала только при большой депрессии 1930-х годов и в периоды после Первой и Второй мировых войн, когда экономики многих охваченных войной стран были опустошены.

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Германия, Экономика, Коронавирус.
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