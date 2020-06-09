Коронакризис: в Австрии не будут продавать авиабилеты, которые будут "дешевле фактических расходов

Новости мира:Австрия запретит авиабилеты, дешевле 40 евро.

Правительство Австрии намерено запретить авиаперевозчикам устанавливать цены на авиабилеты ниже 40 евро. Как сообщили в австрийском правительстве в понедельник, 8 июня, этот шаг ставит целью борьбу против "социального и природоохранного демпинга" со стороны авиакомпаний, информирует УНН со ссылкой на AFP и DW.

"Больше не будет возможным предлагать билеты, которые будут дешевле фактических расходов", - подчеркнула Леонора Гевесслер, австрийская министр по вопросам климата, окружающей среды, энергетики, мобильности, инноваций и технологий.

В дополнение к ограничению минимальной цены пассажиры будут вынуждены платить налог в размере 30 евро за перелеты на расстояние, меньшее 350 километров. Также австрийское правительство планирует вообще запретить короткие перелеты продолжительностью до трех часов, если на этом маршруте существует более быстрая альтернатива на железной дороге.

Кроме того, в стоимость билета в будущем должны быть включены все налоги и сборы. Леонора Гевесслер назвала это "новаторскими шагами в Европе".

Министр также сообщила, что правительство предоставит авиакомпании Austrian Airlines пакет финансовой помощи в размере 600 млн евро для преодоления последствий коронавирусного кризиса.