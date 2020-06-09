Коронакризис: крупнейший авиаперевозчик Австрии получит €600 миллионов

Новости мира:Крупнейшего авиаперевозчика Австрии поддержат пакетом в €600 миллионов.

Компания "Австрийские авиалинии" (Austrian Airlines, AUA), являющаяся дочерним предприятием немецкого концерна Lufthansa Group, получит пакет помощи в 600 млн евро, что должно помочь ей в условиях коронакризиса.

Об этом на пресс-конференции в Вене сообщил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц.

"Мы предоставим дотацию в размере 150 млн евро, то есть – 150 млн евро бюджетных денег, которые будут предоставлены Austrian Airlines. Наряду с этим, Lufthansa как материнская компания также выделит 150 млн евро. Еще 300 млн евро – это будут кредиты от австрийского банковского консорциума", - заявил канцлер, комментируя результаты переговоров с Lufthansa, которые велись в течение последних недель.

По словам Курца, вызванный пандемией коронавируса кризис особенно сильно затронул авиакомпании, в т.ч. Austrian Airlines – "национального перевозчика, который играет очень важную роль для узлового аэропорта-хаба в Вене". Совместное спасение со стороны Lufthansa и правительства направлено на то, чтобы сохранить рабочие места около 7 тыс. работников AUA. Это также должно гарантировать дальнейшее развитие аэропорта в Вене.

Согласно договоренности, Austrian Airlines продолжит базироваться в Венском международном аэропорту минимум до 2030 года. В то же время Lufthansa будет развивать этот хаб соразмерно со своими основными местами базирования в немецких Франкфурте и Дортмунде.

В соответствии с соглашением, государство, кроме 150 млн евро чистой помощи, гарантирует 90% кредитов для Austrian Airlines на общую сумму 300 млн евро, о которых упоминалось выше. Если компания не сможет вернуть эту 6-летнюю ссуду, то вместе с воздушным флотом она перейдет в собственность Республики Австрия.

При этом пакетная договоренность не предусматривает вхождения правительства в число акционеров AUA или Lufthansa. В то же время правительство сможет представить двух своих членов правления и получит одно место в наблюдательном совете AUA.