Вспышка COVID-19: власти Польши временно закрыли шахты

Новости мира:Польша временно закрывает 12 шахт из-за всплеска коронавируса в стране.

Со вторника, 9 июня, в Польше временно прекратят работу 12 угольных шахт в Силезском воеводстве (юг страны) - в связи с высокой инфицированностью коронавирусом среди горняков и их семей.

Об этом на пресс-конференции в Варшаве сообщил министр государственных активов Польши Яцек Сасин.

"Наши очередные действия – это временное прекращение работы во всех шахтах, где сегодня фиксируем заражения коронавирусом. Это означает, что мы приостанавливаем добычу, приостанавливаем работу двух шахт Ястрембской угольной компании и десяти - Польской горной группы", - заявил министр.

Он пояснил, что всех горняков отправят в трехнедельный оплачиваемый отпуск.

Сасин добавил, что правительство и ранее уделяло значительное внимание борьбе с COVID-19 в Силезском угольном бассейне, но условия труда горняков осложняли эту работу.

В свою очередь глава Минздрава Польши Лукаш Шумовский признал, что действия правительства вместе с руководством угольных компаний для преодоления эпидемии в регионе оказались "недостаточно эффективными".

Он отметил, что среди шахтеров и членов их семей уже проведено более 50 тыс. тестов. И спрогнозировал, что в ближайшие дни в этой среде будет выявлено от 100 до 200 случаев COVID-19.

Всего в Польше на выходных зафиксирован 1151 новый случай заражения коронавирусом, из которых 676 – именно в Силезском угольном бассейне, у шахтеров и их родных.

С начала эпидемии в Польше подтверждено 26 780 случаев COVID-19 (531 - за последние сутки). Вследствие коронавирусной инфекции скончался1161 человек.