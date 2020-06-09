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COVID-19 в Британии: власти вводят новые правила

COVID-19 в Британии: власти вводят новые правила
08:22 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:В Британии начал действовать 14-дневный карантин для тех, кто въезжает в страну.

Каждый, кто приезжает в Великобританию, с понедельника, 8 июня, должен пройти 14-дневный карантин. Это правило касается как жителей страны, так и путешественников, прибывающих в страну на самолетах, поездах и паромах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на dpa и DW.

Теперь при пересечении границы все путешественники должны указать контактные данные и свой адрес, где они будут находиться на самоизоляции.

Нарушителям карантина грозит штраф в тысячу фунтов стерлингов или судебное преследование и неограниченный штраф. Незаполнение онлайн-формы влечет за собой штраф в 100 фунтов стерлингов. Также сотрудники органов здравоохранения будут проводить случайные проверки лиц на самоизоляции.

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Исключения установили для медработников, которые приедут в страну для помощи в лечении инфицированных коронавирусом, а также для лиц, вовлеченных в транспортных перевозок, сезонных работников сельского хозяйства (они смогут самоизолироваться на месте работы) и всех приезжих из Ирландии, Нормандских островов и острова Мэн.

Введение карантина направлено на то, чтобы предотвратить вторую волну коронавируса, уверяют в правительстве. Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил, что новые правила имеют смысл, потому что на фоне уменьшения количества случаев заражения внутри Великобритании "растет число инфекций, поступающих из-за границы".

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Британия, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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