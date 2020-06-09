Австрия запретит авиаперевозчикам продавать "дешевые" билеты

Новости мира:Власти Австрии убрали возможность купить билеты по цене дешевле фактических расходов.

Правительство Австрии намерено запретить авиаперевозчикам продавать билеты по ценам ниже 40 евро.

Об этом заявила австрийский министр по вопросам климата, окружающей среды, энергетики, мобильности, инноваций и технологий Леонора Гевесслер, сообщает "Немецкая волна".

"Больше не будет возможным предлагать билеты, которые будут дешевле фактических расходов", - подчеркнула Гевесслер.

В стоимость билета в будущем должны быть включены все налоги и сборы.

В дополнение к запретам на дешевые билеты пассажиры будут вынуждены платить налог в размере 30 евро за перелеты на расстояние, не превышающее 350 км.

Кроме того, австрийские власти рассматривают возможность запрета на перелеты продолжительностью до трех часов, при наличии более быстрой альтернативы на железной дороге.

Эти меры направлены на борьбу против "социального и природоохранного демпинга" со стороны авиакомпаний.