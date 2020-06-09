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Контроль ядерных вооружений: США и РФ встретятся в Вене 22 июня для обсуждений

Контроль ядерных вооружений: США и РФ встретятся в Вене 22 июня для обсуждений
14:56 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Маршалл Биллингсли и Сергей Рябков проведут 22 июня в Вене переговоры по контролю ядерных вооружений.

Спецпредставитель президента США по контролю за вооружением Маршалл Биллингсли и заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков проведут 22 июня в Вене переговоры по контролю ядерных вооружений.

Соответствующую информацию о новом раунде американо-российских переговоров распространило агентство Bloomberg и подтвердил МИД РФ. 

"Как заявили в Госдепартаменте, США и Россия отправят 22 июня в Вену высокопоставленных чиновников для нового раунда переговоров по контролю над вооружениями", - говорится в сообщении американского агентства от 8 июня.

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По информации Bloomberg, Вашингтон не исключает, что на переговорах в Вене будет обсуждаться возможность продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Американскую делегацию возглавит Спецпредставитель президента США по контролю за вооружением Маршалл Биллингсли, российскую - заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Агентство обращает внимание на то, что администрация США также пригласила на переговоры в Вене Китай, поскольку считает, что КНР должна стать членом нового Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Свое участие во главе российской делегации на переговорах с американцами 22 июня в Вене подтвердил 9 июня заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, двусторонние консультации в австрийской столице будут касаться темы "стратегической стабильности".

Вместе с тем, 9 июня стало известно, что Китай не намерен участвовать в "так называемых трехсторонних переговорах с Россией и США по контролю над вооружениями".

Как сообщалось, администрация президента Трампа продвигает инициативу по замене Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-3 ( англ. New START Treaty), который завершает свое действие в 2021 году. Новая договоренность предусматривает сокращение не только российских и американских, но и китайских ракетных вооружений.

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США, Вена, РФ.
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