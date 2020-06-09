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Тропический шторм "Кристобаль" обрушился на Штаты

Тропический шторм "Кристобаль" обрушился на Штаты
14:51 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости мира:Шторм "Кристобаль" обрушился на побережье Луизианы и Флориды.

Тропический шторм "Кристобаль" достиг побережья США.

Он вышел на сушу на юго-востоке штата Луизиана и, ослабевая, со скоростью 17 км/ч продолжает движение вглубь континента, передает Stormnews со ссылкой на Национальный центр США по слежению за ураганами.

Предупреждение о тропическом шторме действует на побережье штатов Луизиана, Миссисипи и Алабама. Жителей предупреждают о штормовом нагоне, проливных дождях (в некоторых районах может выпасть до 38 см осадков), внезапных наводнениях и торнадо.

В Австралии уже вторые сутки бушует мощный шторм, без света - 50 тысяч домов

По меньшей мере 10 человек погибли, многие получили ранения в результате наводнений, вызванных выпавшими за последние сутки сильными осадками на юго-востоке Йемена.

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США, Шторм, Непогода, Кристобаль.
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