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Итоги Brexit: Британия и Япония начинают торговые переговоры

Итоги Brexit: Британия и Япония начинают торговые переговоры
07:50 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости мира:Британия и Япония во вторник планируют запустить торговые переговоры по итогам Brexit.

Соединенное Королевство и Япония во вторник планируют запустить торговые переговоры по итогам Brexit.

Об этом сообщает BBC.

"На вторник запланированы переговоры между Лондоном и Токио, нацеленные заменить старое торговое соглашение, которым пользовалась Великобритания перед выходом из Европейского Союза", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что без подписания нового англо-японского соглашения до 1 января 2021 года обе страны будут пользоваться общими правили Мировой организации торговли. Это, в свою очередь, будет означать пошлины и новые препятствия в коммерции между Соединенным Королевством и Японией, которая для Британии является четвертым по важности неевропейским торговым партнером (9,5 тысяч предприятий из Британии экспортируют свою продукцию в Японию).

Вообще после Brexit Британия столкнулась с насущной необходимостью заключать новые торговые договоры с разными странами мира. К тому же Лондон пользовался общими условиями и правилам ЕС в этой сфере.

Стоит заметить, что со своим важнейшим по сути партнером – США – Лондон планирует окончательно достичь нового торгового соглашения уже до конца этого года.

как сообщалось: официальный выход Великобритании из ЕС состоялся после довольно сложного и длительного периода переговоров и нескольких отсрочек 1 февраля 2020 года.

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Великобритания, Япония.
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