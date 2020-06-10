В Америке похоронили Джорджа Флойда, чья смерть спровоцировала беспорядки по всей стране

Новости мира:В США во вторник состоялась церемония погребения афроамериканца Джорджа Флойда, чья смерть спровоцировала протесты по всей стране, которые сопровождались беспорядками, поджогами, погромами и столкновениями с полицией.

Прощание прошло в родном городе Флойда, Хьюстоне, штат Техас, сообщает Голос Америки.

"Тысячи людей собрались в Хьюстоне во вторник, чтобы проститься с Джорджем Флойдом – афроамериканцем, погибшим при задержании полицией. Его смерть вызвала новую волну протестов против жестокости полиции в городах по всей стране и за пределами США", - отмечается в сообщении.

Флойд был похоронен во вторник на кладбище Memorial Gardens в Хьюстоне. Гроб с погибшим афроамериканцем был установлен в местной церкви еще в понедельник. Из-за карантинных ограничений, которые продолжают действовать в США, присутствие людей на прощальной церемонии регламентировалось.

Среди участников церемонии был республиканский губернатор Техаса Грег Эбботт. В беседе с журналистами у церкви он сказал, что пригласит родных Флойда к участию в дискуссиях о реформе полиции. У церкви организаторы собрали большую цветочную композицию, в которой белые розы образовывали буквы BLM, означающие Black Lives Matters («Жизни чернокожих имеют значение»).

На прошлой неделе состоялись церемонии прощания с Флойдом в Миннеаполисе, а также в Рэфорде (Северная Каролина), недалеко от места, где Флойд родился.

Кандидат в президенты США демократ Джо Байден в понедельник встретился с родными Флойда в Хьюстоне. Адвокат семьи Бенджамин Крамп сообщил, что встреча продолжалась больше часа.

Как сообщалось: 46-летний Флойд умер 25 мая в Миннеаполисе во время жесткого задержания полицейскими, когда один из офицеров прижал коленом горло афроамериканца к земле. Впоследствии, после волны протестов по всей стране демократы в Конгрессе выступили с инициативой провести существенную реформу полиции США.