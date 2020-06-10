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Нацбанк прогнозирует сокращение экономики на 7% в Финляндии

Нацбанк прогнозирует сокращение экономики на 7% в Финляндии
10:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости мира:В Финляндии прогнозируют сокращение экономики страны из-за пандемии коронавируса.

Национальный банк Финляндии прогнозирует сокращение экономики страны из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Yle.

"Согласно прогнозу, экономика страны в этом году сократится примерно на семь процентов", - говорится в сообщении.

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Одновременно прогнозируется, что в течение 2021 и 2022 годов финская экономика может вырасти примерно на 3%.

В Нацбанке заявили, что экономическая активность замедлилась вследствие влияния пандемии на мировую экономику, а также чрезвычайных мер, которые применялись на внутригосударственном уровне.

В регуляторе отмечают, что глобальные инвестиции замедлились из-за кризиса в области здравоохранения. А неуверенность в будущем повлечет за собой торможение роста активности потребления и инвестиций даже после снятия всех ограничений, связанных с пандемией.

По данным Worldometer, в мире коронавирусную болезнь обнаружили в 7 237 929 человек, из них 409 630 умерли и 3 565 092 выздоровели.

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Финляндия, Финансы.
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