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Хайко Маас полетел в Израиль и Иорданию

Хайко Маас полетел в Израиль и Иорданию
10:00 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Маас планирует в ходе визитов в две ближневосточные страны и обсудить ситуацию в регионе, в частности планы Тель-Авива аннексировать соседние территории.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас планирует в ходе визитов в две ближневосточные страны 10 июня обсудить ситуацию в регионе, в частности планы Тель-Авива аннексировать соседние территории.

Об этом он заявил накануне отлета, сообщает сайт МИД.

"Нынешние события в мирном процессе на Ближнем Востоке и возможные планы аннексии касаются многих людей в Израиле, а также в Европейском Союзе. Германия остается приверженной цели переговорного решения на основе принципа двух государств. Мы готовы поддержать все инициативы по возобновлению переговоров между израильтянами и палестинцами", - сказал министр.

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Он отметил, что с нетерпением ждет личной встречи с новым израильским коллегой Габи Ашкенази, после вступления на должность которого стороны договорились об интенсивном обмене информацией о сотрудничестве по широкому кругу двусторонних, региональных и международных вопросов.

Германия и Израиль имеют особые, тесные и дружеские отношения, подчеркнул Маас. В этом году они отмечают 55 лет дипломатических отношений. Министры подпишут соглашение о предоставлении финансовой поддержки немецкого правительства мемориала Холокоста Яд Вашем на 2021-2031 годы. В апреле правительство ФРГ приняло решение о продолжении начатого в 2012 году финансирование в объеме 1 миллион евро ежегодно еще на 10 лет.

"Германия принимает председательство в Совете Европейского Союза в июле, и сотрудничество Европы с Израилем будет одной из тем переговоров. Переговоры также будут сосредоточены на кризисах в регионе, Иране и Сирии", - отметил глава немецкого МИД.

Также программой пребывания предусмотрены встречи с премьер-министром Израиля Бенджамином Нетаньяху и министром обороны Бени Ганцем. 

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Вторым пунктом поездки станет Иордания, где Маас проведет переговоры с коллегой Айманом Сафади по вопросам сотрудничества в рамках Альянса за многосторонность, в которой обе страны постоянно работают над общей реакцией в борьбе с коронавирусом. Иордания также является важным партнером для Германии в таких региональных вопросах, как конфликт в Сирии, борьба с ИГИЛ и, конечно, с целью мирного процесса на Ближнем Востоке, сообщил Маас.

Во время визита состоится видеоконференция между Маасом и Сафади и премьер-министром Палестины Мохаммадом Штае.

Это первая поездка главы МИД ФРГ за пределы Европы с начала пандемии.

Как сообщалось, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал одной из главных задач нового правительства расширение суверенитета на часть Западного берега реки Иордан.

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Израиль, Иордания.
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