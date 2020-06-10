Статистика COVID-19: Бразилия снова открыла сайт после решения суда

Новости мира:В Бразилии вновь открылся сайт с полными данными о COVID-19 в стране после судебного распоряжения.

Бразилия вновь открыла сайт с полными данными о COVID-19 в стране после судебного распоряжения возобновить публикацию статистических данных о количестве больных, выздоровевших и умерших от коронавирусной болезни.

Об этом сообщает ВВС.

"Бразилия восстановила работу веб-сайта с полными данными о COVID-19 в стране, всего через несколько часов после того, как Верховный суд распорядился сделать это", - говорится в сообщении.

Министерство здравоохранения прекратило выпускать сводки по летальным исходам и случаям коронавируса в субботу, что вызвало бурю негодования.

Во вторник судья Верховного суда распорядился, чтобы правительство обнародовало данные на фоне обвинений в цензуре.

Бразилия занимает второе место в мире по количеству заболевших - и в настоящее время там ежедневно умирает больше людей, чем в любой другой стране.

Ранее президент Жаир Больсонаро заявлял, что изменение в политике публикации цифр было результатом действий, предпринимаемых для улучшения отчетности по COVID-19.

Как сообщалось, по состоянию на утро 10 июня в мире зафиксировано 7 323 762 случаев коронавируса, в частности 3 603 893 человека выздоровели и 413 731 погиб.