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Статистика COVID-19: Бразилия снова открыла сайт после решения суда

Статистика COVID-19: Бразилия снова открыла сайт после решения суда
09:15 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Бразилии вновь открылся сайт с полными данными о COVID-19 в стране после судебного распоряжения.

Бразилия вновь открыла сайт с полными данными о COVID-19 в стране после судебного распоряжения возобновить публикацию статистических данных о количестве больных, выздоровевших и умерших от коронавирусной болезни.

Об этом сообщает ВВС.

"Бразилия восстановила работу веб-сайта с полными данными о COVID-19 в стране, всего через несколько часов после того, как Верховный суд распорядился сделать это", - говорится в сообщении.

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Министерство здравоохранения прекратило выпускать сводки по летальным исходам и случаям коронавируса в субботу, что вызвало бурю негодования.

Во вторник судья Верховного суда распорядился, чтобы правительство обнародовало данные на фоне обвинений в цензуре.

Бразилия занимает второе место в мире по количеству заболевших - и в настоящее время там ежедневно умирает больше людей, чем в любой другой стране.

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Ранее президент Жаир Больсонаро заявлял, что изменение в политике публикации цифр было результатом действий, предпринимаемых для улучшения отчетности по COVID-19.

Как сообщалось, по состоянию на утро 10 июня в мире зафиксировано 7 323 762 случаев коронавируса, в частности 3 603 893 человека выздоровели и 413 731 погиб.

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Бразилия, Коронавирус.
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