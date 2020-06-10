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Дональд Трамп приказал создать полярный флот ледоколов США в Арктике и Антарктике

Дональд Трамп приказал создать полярный флот ледоколов США в Арктике и Антарктике
08:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости мира:Дональд Трамп издал распоряжение о развертывании полярного флота ледоколов с целью обеспечения присутствия Америки в регионах Арктики и Антарктики.

Президент США Дональд Трамп издал распоряжение о развертывании полярного флота ледоколов с целью обеспечения присутствия Америки в регионах Арктики и Антарктики, а также защиты национальных интересов и безопасности Соединенных Штатов.

Об этом говорится в меморандуме, обнародованном Белым домом во вторник.

"Осуществить обзор требований для программы закупки флота ледоколов по обеспечению полярной безопасности, а также связанных с этим активов и ресурсов, способных гарантировать постоянное присутствие США в регионах Арктики и Антарктики", - говорится в одном из пунктов документа с распоряжением соответствующим главам министерств и ведомств США.

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Как подчеркивается в меморандуме, эти усилия направлены на поддержку национальных интересов и стратегии национальной безопасности и обороны Соединенных Штатов.

При этом отмечается, что обзор "должен включать возможность обеспечить постоянное присутствие США в регионе Антарктики в соответствии с системой Договора об Антарктике".

Планируется, что к 2029 финансовому году полярный флот США должен пройти все испытания и начать полноценное функционирование.

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