Во Франции от коронавируса вылечились более 71 тыс человек

Новости мира:С начала пандемии коронавируса во Франции количество выявленных инфицированных превысило 154 000 человек.

Во Франции с начала пандемии коронавируса количество выявленных инфицированных превысило 154 тыс. Вылечились от COVID-19 более 71 тыс. человек.

Такие данные по состоянию на 9 июня обнародовало Национальное агентство общественного здоровья.

С начала пандемии во Франции зафиксирован 154 591 случай инфицирования коронавирусом; 71 506 пациентов вылечились; 29 296 человек умерли от COVID-19; 955 тяжелобольных остаются в реанимации.

За минувшие сутки от COVID-19 выздоровели и выписаны из больниц 463 человека; выявлено 403 новых случая инфицирования коронавирусом; произошло 53 летальных случая.

Во Франции до 21 июня продолжается второй этап правительственного плана выхода из карантина.

Отменены ограничения путешествовать по территории страны.

В регионах с "зеленым" уровнем эпидемиологического риска возобновляют работу кафе, бары и рестораны. Сейчас на территории метрополии "оранжевой" зоной остается только регион Парижа и вокруг столицы - в заведениях общественного питания там разрешено принимать клиентов только на летних террасах.

В стране возобновляется учебный процесс в большинстве образовательных учреждений, кроме университетов, которые остаются на дистанционной форме обучения.

В "зеленых" зонах открываются музеи и театры (исключая кинотеатры), парки, зоопарки, спортивные залы и бассейны, туристические кемпинги.

С соблюдением санитарных норм и социального дистанцирования разрешено проведение публичных религиозных и свадебных церемоний.

Ношение защитных масок будет оставаться обязательным в общественном транспорте.

Остается ограничение до 10 человек на публичные собрания.

Проведение массовых спортивных соревнований, других собраний с количеством более 5 тыс. человек запрещено до 31 августа.

В стране введено мобильное приложение StopCovid отслеживания перемещения и контактов инфицированных коронавирусом.

Ограничения на пересечение внутренних границ между Францией и соседними странами будут действовать до 15 июня.

Постепенный выход из карантина во Франции проходит в условиях введенного до 10 июля чрезвычайного санитарного положения.