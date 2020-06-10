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Польша с 13 июня открывает границы для жителей стран ЕС

Польша с 13 июня открывает границы для жителей стран ЕС
21:55 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В ночь с 12 на 13 июня Польша отменит контроль на внутренних границах ЕС для жителей стран Шенгенской зоны.

Польша с 13 июня откроет внутренние границы с другими странами ЕС, а с 16 июня возобновляет международные авиаперевозки.

Об этом сообщил 10 июня председатель Совета министров Польши Матеуш Моравецкий, информирует канцелярия премьера в Twitter.

"С 13 июня откроем границы Польши с другими странами ЕС. Решение пока ограничивается границами со странами Евросоюза. Нам нужны как можно более быстрые контакты со странами ЕС, чтобы все вернулось в прежнее состояние", - заявил Моравецкий.

Он добавил, что с 16 июня возобновляются также международные авиаперевозки.

"Мы уже сегодня контактируем с LOT (польский национальный авиаперевозчик - ред.), чтобы эта компания могла соответствующим образом планировать возвращение к предоставлению своих услуг", - отметил польский премьер.

Стало известно, когда Евросоюз планирует открытие внешних границ

Как сообщалось, в связи с коронавирусом Польша с 16 марта закрыла свои границы для въезда иностранцев, в том числе со странами ЕС.

По состоянию на сегодня на украинско-польской границе функционируют три автомобильных пункта пропуска: "Рава-Русская - Гребенне", "Ягодин-Дорогуск" и "Краковец-Корчева" и один пешеходный - "Шегини-Медика". Его могут пересекать граждане Украины, которые имеют разрешение и постоянное или временное проживание в Польше, дипломаты, студенты, обучающиеся в Польше, близкие родственники граждан РП, а также те, кто едет в Польшу на работу на основании рабочих виз и разрешений на работу или заявлений работодателя о намерении трудоустройства. С туристической целью посещать Польшу граждане Украины пока не могут.

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ЕС, Карантин, Шенген, Коронавирус.
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