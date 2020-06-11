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Смягчение карантина: Австрия открывается для путешественников из 31 страны

Смягчение карантина: Австрия открывается для путешественников из 31 страны
00:49 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Австрия открывает границы для 31 европейской страны.

Австрия с 16 июня разрешит въезд в страну для иностранцев из 31 страны, без предоставления ими справки о негативном результате теста на коронавирус или необходимости пребывания под двухнедельным домашним карантином.

Об этом заявил во время пресс-конференции в Вене в среду министр иностранных дел Австрии Александер Шалленбернг.

"С завершением 15 июня, то есть с 00.00 16 июня, в общем относительно 31 страны отменяются связанные с коронакризисом ограничения на въезд - 14-дневный домашний карантин или тест на коронавирус", - заявил он.

По словам австрийского министра, тем самым сделан очередной шаг в направлении восстановления свободы передвижения и путешествий, после открытия границ на прошлой неделе с семью странами-соседями.

В целом, Австрия открывает свои границы относительно всех стран членов Евросоюза, Европейской ассоциации свободной торговли и Европейской экономической зоны, за исключением четырех стран - Швеции, Великобритании, Португалии и Испании. Испания пока сама не открывает границы, планируется, что это произойдет после 1 июля. Относительно трех других стран - то там до сих пор наблюдается большой инфекционный риск и при въезде из этих стран в Австрию и в дальнейшем потребуется предоставление справки на коронавирус или отправление под домашний карантин на 14 дней.

Польша с 13 июня открывает границы для жителей стран ЕС

При этом Австрия открывает границу и с соседней Италией. Правда, остается в силе предупреждение МИД по региону Ломбардия, куда австрийцам не рекомендуется ехать.

Как сообщалось ранее, Евросоюз должен завершить постепенную отмену контроля на внутренних границах до конца июня и начнет отмену временных ограничений на "несущественные" путешествия (путешествия без крайней необходимости) на внешних границах ЕС, начиная с 1 июля.

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Австрия, Коронавирус, Covid-19.
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