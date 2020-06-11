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Борьба с фейками: ЕС требует от Facebook, Google и Twitter ежемесячные отчеты

Борьба с фейками: ЕС требует от Facebook, Google и Twitter ежемесячные отчеты
02:16 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay

Новости мира:Европейский союз (ЕС) хочет, чтобы крупные технологические компании активнее боролись с фейковыми новостями.

Facebook, Google и Twitter будут каждый месяц отчитываться о борьбе с ложными новостями. Вскоре к этой инициативе присоединится еще одна популярная социальная сеть – TikTok.

Заместитель главы Еврокомиссии по общим ценностям и прозрачности Вера Юрова заявила, что Facebook, Google и Twitter должны готовить ежемесячные отчеты о том, как они справляются с дезинформационными кампаниями. Чиновники обеспокоены ущербом, который пользователям наносит дезинформация о коронавирусе и мифы о вреде вакцинации.

"Дезинформация не только вредит демократии, она также вредит здоровью наших граждан", – сказала Юрова.

Отчеты будут содержать подробную информацию об инициативах по ограничению ложных сведений о коронавирусе, включая рекламу. Кроме того, социальные сети должны продвигать "достоверные" материалы.

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Юрова отметила, что TikTok присоединяется к добровольному кодексу ЕС по дезинформации (в нем уже участвуют Facebook, Google, Mozilla и Twitter), чтобы бороться с фальшивыми новостями. TikTok обещает способствовать правдивости и прозрачности в рекламе, обеспечивать соблюдение политики против фальшивых личностей и ботов, отдавать предпочтение "авторитетной" информации и помогать исследователям в изучении кампаний по дезинформации.

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ЕС, Google, Facebook, Twitter, Фейки.
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