Скачать
Среда, 10.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус в мире: в мире обнаружено более 7,2 миллиона инфицированных
Коронавирус в мире: в мире обнаружено более 7,2 миллиона инфицированных
Иранское оружейное эмбарго: США готовят новые санкции
Иранское оружейное эмбарго: США готовят новые санкции
Гвоздик уходит из бокса
Гвоздик уходит из бокса
Atlas Weekend-2021: назван первый хедлайнер фестиваля
Atlas Weekend-2021: назван первый хедлайнер фестиваля

Российского дипломата в ООН уличили в распространении фейков об Украине

Российского дипломата в ООН уличили в распространении фейков об Украине
06:05 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Украины:Российского дипломата в ООН поймали на лжи об Украине.

Заместитель постпреда России при ООН в Женеве Александр Алымов разместил в сети Twitter сообщение о том, как гибнут дети на Донбассе от "обстрелов украинских сил", добавив фотографию девочки из российского Уссурийска, которая была убита семь лет назад.

Ответ украинских дипломатов не заставил себя ждать – на фейк отреагировали в Постоянном представительстве Украины при ООН в Нью-Йорке.

"Хотите знать, как рождаются российские фейки? Вот, пожалуйста. Российский дипломат в Женеве разместил фотографию девочки, которая, по его утверждению, погибла на Донбассе от обстрелов украинской армии. На самом деле эта девочка по имени Анастасия (Луцишина - ред.) родом из Уссурийска, Россия, которую убил таксист в 2013 году", - написал в ответ спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

Алимов обозначил себя на странице в Twitter "дипломатом средних талантов". В своем тексте россиянин называет погибшую девушку 6-летней Полиной Солодкой, которая вроде бы одной из первых погибших в центре Славянска в 2014 году.

ООС: автомобиль с нацгвардейцами подорвался на взрывном устройстве

Как известно,  украинская сторона неоднократно указывала на систематические фейки, которые создают российские дипломатические учреждения для оправдания своей агрессии против Украины. Кроме того, Украина неоднократно поднимала в ООН вопрос о смерти и страданий детей на оккупированном Россией Донбассе.

Так, по официальной статистике, в зоне конфликта на востоке Украины, инициированном Россией, по меньшей мере 172 ребенка погибли или получили ранения в районах боевых действий.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, ООН, Донбасс, Фейки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Уже есть 70 подписей: нардепы хотят отправить второе правительство Зеленского в отставку
02 Президент Руха высказался за объединенный чемпионат Украины и Польши
03 Представитель Донетчины в ТКГ: Боевики не стремятся приблизить какое-то перемирие
04 В "СН" назвали вопросы, которые следует выносить на референдум
05 В сети появился новый кадр с Миллой Йовович из фильма "Охотники на монстров" (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ООС: автомобиль с нацгвардейцами подорвался на взрывном устройстве
ООС: автомобиль с нацгвардейцами подорвался на взрывном устройстве
Дело о госизмене: генерала СБУ Шайтанова оставили под стражей
Дело о госизмене: генерала СБУ Шайтанова оставили под стражей
Коронавирус: в Канаде отложили разворачивание 5G сети
Коронавирус: в Канаде отложили разворачивание 5G сети
Рецепт дня: Бисквитный рулет с клубничным кремом
Рецепт дня: Бисквитный рулет с клубничным кремом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь