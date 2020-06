Российского дипломата в ООН уличили в распространении фейков об Украине

Заместитель постпреда России при ООН в Женеве Александр Алымов разместил в сети Twitter сообщение о том, как гибнут дети на Донбассе от "обстрелов украинских сил", добавив фотографию девочки из российского Уссурийска, которая была убита семь лет назад.

Ответ украинских дипломатов не заставил себя ждать – на фейк отреагировали в Постоянном представительстве Украины при ООН в Нью-Йорке.

"Хотите знать, как рождаются российские фейки? Вот, пожалуйста. Российский дипломат в Женеве разместил фотографию девочки, которая, по его утверждению, погибла на Донбассе от обстрелов украинской армии. На самом деле эта девочка по имени Анастасия (Луцишина - ред.) родом из Уссурийска, Россия, которую убил таксист в 2013 году", - написал в ответ спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

Wonder how Russian fakes are born? Here you go.

Russian diplomat in Geneva posts a picture of a girl whom he claims to have died in Donbas due to army shelling.

In reality, this is a girl named Anastasiya from Ussuriysk, Russia, who was murdered by a taxi driver in 2013. pic.twitter.com/6fsqO6TzpW

— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) June 9, 2020