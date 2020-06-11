Кипр открыл границы еще для пяти стран Европы

Новости мира:Путешественники из 18 стран могут прилететь на Кипр до 20 июня, предъявив общую справку от врача.

Кипр возобновляет авиационное сообщение еще с пятью европейскими странами, в дополнение к 13, объявленным ранее. Об этом пишет Xinhua со ссылкой на заявление министерства здравоохранения Кипра,

“Категория “А” теперь включает 18 государств: Австрию, Болгарию, Хорватию, Чехию, Данию, Эстонию, Финляндию, Германию, Грецию, Венгрию, Латвию, Литву, Люксембург, Мальту, Норвегию, Словакию, Словению и Швейцарию”, - говорится в материале.

Путешественники из этих стран, которые намерены посетить Кипр до 20 июня, должны будут показать справку от врача. После этой даты требование относительно справки будет отменено.

В то же время, Израиль, Польшу и Румынию кипрская власть отнесла к категории “Б”.

“Путешественники из этих трех государств должны будут по прибытию продемонстрировать отрицательный анализ на COVID-19”, - поясняет Xinhua.

В министерстве здравоохранения Кипра отметили, что действующее распределение стран на категории подлежит пересмотру в соответствии с изменениями эпидемиологической ситуации.