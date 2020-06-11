COVID-19 в Бельгии: число больных увеличилось

В Бельгии за сутки подтвердили 142 случая коронавируса, 16 летальных

Количество новых заболеваний COVID-2019 в Бельгии в течение суток выросла на 142 случая.

Такие данные обнародованы на специализированном сайте Федерального министерства здравоохранения Бельгии.

"Со среды поступила информация о 142 новых случаях. 78 пациентов живут во Фландрии, 34 в Валлонии, 30 - в Брюсселе. В течение суток госпитализированы 19 человек, выписан после выздоровления 61 человек. Общее количество пациентов в больницах с этим диагнозом - 482, из них 99 человек находятся в отделениях интенсивной терапии", - говорится в сообщении.

В течение прошлых 24 часов в Бельгии от коронавируса скончались еще 16 человек, что довело общее количество погибших от этой болезни в 9 639 человек.

По данным Worldometer, в мире количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 составляет 7 458 993, из них 419 020 летальных, выздоровели 3 778 224 человека.