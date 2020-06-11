Скачать
Четверг, 11.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
НБУ принял решение снизить учетную ставку для поддержки экономики
НБУ принял решение снизить учетную ставку для поддержки экономики
Вакарчук заявил, что слагает депутатские полномочия
Вакарчук заявил, что слагает депутатские полномочия
Ребров ответил на вопрос о Фенербахче
Ребров ответил на вопрос о Фенербахче
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 12 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 12 июня

Частичный запрет на "несущественные" путешествия по Европе продлен

Частичный запрет на "несущественные" путешествия по Европе продлен
15:01 Сегодня Телеграф Укринформ
Еврокомиссия продлевает ограничения на "маловажные" путешествия в ЕС до конца июня.

Еврокомиссия рекомендует странам Шенгенской зоны и ассоциированным Шенгенским странам начать постепенную и скоординированную отмену ограничений на "несущественные" путешествия (туристические или не связанные с профессиональной необходимостью) после 30 июня.

Об этом в четверг во время виртуальной пресс-конференции в Брюсселе заявила еврокомиссар по вопросам внутренних дел Илва Йоханссон.

"Мы считаем, что внутренние границы в ЕС должны быть открыты ... до конца месяца. Это связано с тем, что во всех странах предпринимаются схожие меры и ограничительные мероприятия, что делает это возможным. После этого мы предлагаем четкий и гибкий подход к отмене ограничений на поездки в ЕС начиная с 1 июля. Международные путешествия имеют ключевое значение для туризма и бизнеса, они важны для объединения семей и друзей. При этом мы должны оставаться осторожными", - подчеркнула еврокомиссар.

Закрытие границ: число просителей убежища в ЕС сократилось до рекордного минимума

Она отметила, что Еврокомиссия будет рассматривать предложения по отмене ограничений на путешествия для третьих стран, в которых эпидемиологическая ситуация не хуже или лучше, чем в среднем в странах ЕС, а условия для путешествий будут позволять соблюдать необходимые ограничительные мероприятия. Еще одним условием является равный подход, то есть, если Евросоюз разрешает въезд для граждан третьей страны, то такая страна должна разрешить въезд на свою территорию для граждан ЕС.

Еврокомиссия совместно со странами-членами будет формировать перечень стран, для граждан которых будут открываться границы Евросоюза.

"Мы надеемся, что этот перечень будет расширяться и расширяться. Мы приглашаем государства-члены активно участвовать в принятии таких решений на основе рекомендаций ВОЗ и Европейского центра профилактики и контроля заболеваемости ECDC. Европейская комиссия будет выступать в этом равноправным партнером и координировать такие усилия", - отметила Йоханссон.

Смягчение карантина: Австрия открывается для путешественников из 31 страны

Она отдельно подчеркнула, что отмена ограничений на въезд в ЕС для граждан третьих стран может быть возможна только после полного открытия внутренних границ в рамках Евросоюза.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Еврокомиссия, Европа, Карантин, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Модные платья 2020-2021 – тренды платьев, новинки (Фото)
02 Ничего не помнит: Михаил Ефремов хотел свести счеты с жизнью - СМИ
03 В Украине рекордное количество заболевших коронавирусом за сутки
04 Сутки после удаления из каталога HBO Max: "Унесенные ветром" стал лидером продаж Amazon
05 Зеленский прокомментировал общение с Порошенко, и назвал его главную ошибку
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
СБУ призывает украинцев не ехать в Россию
СБУ призывает украинцев не ехать в Россию
К смягчению карантина не готовы 8 областей и город Киев
К смягчению карантина не готовы 8 областей и город Киев
Шмыгаль назвал условия для ужесточения карантина
Шмыгаль назвал условия для ужесточения карантина
MONATIK и Вера Брежнева выпустили летнюю песню &quot;Вечериночка&quot; (Видео)
MONATIK и Вера Брежнева выпустили летнюю песню "Вечериночка" (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь