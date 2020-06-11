Избыток гробов: Швейцария слишком "хорошо" подготовилась к COVID-19

В стране были готовы к худшему варианту развития пандемии коронавируса.

В Швейцарии похоронные бюро столкнулись с избытком гробов.

Во время пандемии коронавируса Швейцария произвела вдвое больше гробов, чем обычно. Об этом сообщает издание The Local.

Как сообщается, уровень смертности в Швейцарии оказался более низким, чем ожидалось. Из-за этого в похоронных бюро гробов теперь в десять раз больше обычного.

В разгар пандемии коронавируса швейцарские похоронные бюро старались запастись гробами, чтобы подготовиться к всплеску смертей по мере распространения вируса.

Теперь же могут понадобиться годы, чтобы реализовать избыток.

Как известно, по состоянию на утро 11 июня в мире зафиксировано 7,3 млн случаев COVID-19. Жертвами болезни на сегодня стали 416,1 тыс. человек.