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В Польше разыскивают украинок, сбежавших с самоизоляции

В Польше разыскивают украинок, сбежавших с самоизоляции
10:27 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
В польском городе Пшемент разыскивают трех гражданок Украины, которые сбежали с самоизоляции - им грозит до восьми лет тюрьмы.

В Польше разыскивают трех украинок, которые сбежали с самоизоляции. Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Dziennik.

В городе Пшемент в Великопольском воеводстве разыскивают трех гражданок Украины, сбежавших с самоизоляции, на которой они должны были находиться после того, как у их соседки обнаружили коронавирус.

По данным полиции, все три приехали в Польшу несколько дней назад. Они работали на одном из местных предприятий.

После того, как у женщины, с которой они проживали в одном доме, подтвердили коронавирус, их обязали оставаться на самоизоляции.

"Однако, женщины решили убежать из дома, в котором находились на самоизоляции. Это крайне безответственное поведение, так как вполне вероятно, что они тоже заражены", - отметил представитель полиции Войцех Адамчик.

По его словам, женщинам грозит от 6 до 8 лет лишения свободы.

Как сообщалось, Украина и Польша могут заключить соглашение насчет сезонных работников, чтобы "урегулировать актуальные вопросы пребывания украинских трудовых мигрантов" в Польше.

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Польша, Карантин, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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