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Франция расширяет свою территорию

Франция расширяет свою территорию
14:33 Сегодня Телеграф
Комиссия Организации Объединенных Наций разрешила Франции расширить свою территорию, увеличив свое морское пространство.

Франция планирует увеличить свое морское пространство на 151 323 кв. км в Индийском океане, у острова Реюньон и на южных и антарктических территориях (TAAF).

О таких планах объявили Генеральный секретариат Франции по морю и Французский научно-исследовательский институт по эксплуатации моря, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Комиссия по границам континентального шельфа, специализированный орган Организации Объединенных Наций, 10 июня 2020 года опубликовала рекомендации, позволяющие Франции расширять свой континентальный шельф", - говорится в совместном заявлении двух организаций.

Континентальный шельф Франции достигнет площади 730 тыс. кв. км, к 10,2 млн кв. км вод, находящихся под суверенитетом (внутренние воды и территориальное море) или под французской юрисдикцией (исключительная экономическая зона).

Однако Франция владеет правами только на почву и недра морского дна, а не на водную массу над ними, которая остается международным достоянием.

В 2015 году в четырех указах было официально оформлено первое расширение в 579 тыс. кв. км французского континентального шельфа вблизи Мартиники, Антильских островов, Гайаны, Новой Каледонии и островов Кергелен.

Франция все еще может требовать около 500 тыс. кв. км континентального шельфа по документам, которые сейчас изучаются или ожидают рассмотрения ООН.

Эти расширения "дают Франции право на разведку и эксплуатацию ресурсов морского дна и недр за пределами 200 морских миль".

Разделение морского пространства между странами регулируется Конвенцией ООН по морскому праву от 1982 года, которая предоставляет прибрежным государствам разрешение на расширение своего континентального шельфа за пределы 200 морских миль, максимум до 350 миль, при условии, что их земли имеют естественный характер и являются продолжением континентального края.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины на внеочередном заседании 12 июня утвердил список 129 районов в Украине, вместо 490 существующих.

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Все по теме:

Франция, ООН, Море, Реюньон, Индийский океан.

Автор:

Телеграф
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