Кабмин заново поделил Украину: список районов и ОТГ

Кабинет министров на внеочередном заседании 12 июня утвердил список 129 районов в Украине, вместо 490 существующих.
"Сейчас существует на карте 490 районов, их предлагается укрупнить и создать втрое меньше. Существующее районное деление было образовано еще в СССР, в первой половине прошлого века. Это не соответствует современным стандартам административно-территориального деления на субрегиональном уровне, поэтому надо наводить порядок.
Например, есть районы, где проживает 5 тысяч человек и есть районы, где проживает 180 тысяч человек. Большие перекосы по субвенциям, дотациям. Ответственность в таких районах одинакова, а нагрузка разная", - сообщил премьер Денис Шмыгаль.
По словам Шмыгаля, новый проект районирования областей нужен для эффективного функционирования власти и отсутствии дублирования функций.
В частности, в постановлении предусматривается формирование такого количества районов:
По формированию ОТГ принято следующее решение:
Постановление планируют доработать в однодневный срок и опубликовать. Винницкую, Житомирскую, Полтавскую, Одесскую, Львовскую и Сумскую области еще раз пересмотрят.
Ранее в Минрегионе сообщили, что в рамках реформы местного самоуправления и территориальной организации власти в ближайшие дни правительство рассмотрит проект нормативно-правового документа по административно-территориальному устройству субрегионального уровня и направит его на рассмотрение Верховной Рады. Проект будет содержать четкий перечень районов и в их составе - будущих громад по каждой области и АР Крым.
Также в Минрегионе отметили, что правительство рассмотрит проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по упорядочению отдельных вопросов деятельности и организации органов государственной власти, органов местного самоуправления в связи с созданием (ликвидацией) районов".