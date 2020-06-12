Кабмин заново поделил Украину: список районов и ОТГ

Кабмин утвердил план создания районов в части реформы административно-территориального устройства Украины.

Кабинет министров на внеочередном заседании 12 июня утвердил список 129 районов в Украине, вместо 490 существующих.

"Сейчас существует на карте 490 районов, их предлагается укрупнить и создать втрое меньше. Существующее районное деление было образовано еще в СССР, в первой половине прошлого века. Это не соответствует современным стандартам административно-территориального деления на субрегиональном уровне, поэтому надо наводить порядок.

Например, есть районы, где проживает 5 тысяч человек и есть районы, где проживает 180 тысяч человек. Большие перекосы по субвенциям, дотациям. Ответственность в таких районах одинакова, а нагрузка разная", - сообщил премьер Денис Шмыгаль.

По словам Шмыгаля, новый проект районирования областей нужен для эффективного функционирования власти и отсутствии дублирования функций.

В частности, в постановлении предусматривается формирование такого количества районов:

АР Крым - 10 районов;

Винницкая область - 5 районов;

Волынская область - 4 района;

Днепропетровская область - 6 районов;

Донецкая область - 8 районов;

Житомирская область- 4 района;

Закарпатская область - 5 районов;

Запорожская область - 5 районов;

Ивано-Франковская область - 5 районов;

Киевская область - 6 районов;

Кировоградская область - 4 района;

Луганская область - 8 районов;

Львовская область - 7 районов;

Николаевская область - 4 района;

Одесская область - 6 районов;

Полтавская область - 4 района;

Ровенская область - 4 района;

Сумская область - 5 районов;

Тернопольская область - 3 района;

Харьковская область - 7 районов;

Херсонская область - 3 района;

Хмельницкая область - 5 районов;

Черкасская область - 4 района;

Черновицкая область - 3 района;

Черниговская область - 4 района.

По формированию ОТГ принято следующее решение:

В Полтавской области предусматривается формирование 61 территориальной общины,

В Волынской области - 54 т.о.,

В Днепропетровской области - 86 т.о.,

В Сумской области - 51 т.о.,

В Николаевской области - 52 т.о.,

В Кировоградской области - 49 т.о.,

В Черкасской области - 67 т.о.,

В Ивано-Франковской области - 62 т.о.,

В Ровенской области - 64 т.о.,

В Виннициький области - 63 т.о.,

В Закарпатской области - 64 т.о.,

В Киевской области - 69 т.о.,

В Черниговской области - 57 т.о.,

В Харьковской области - 56 т.о.,

В Луганской области - 37 т.о.,

В Одесской области - 91 т.о.,

В Чернивеський области - 52 т.о.,

В Запорожской области - 67 т.о.,

В Херсонской области - 49 т.о.,

В Тернопольской области - 55 т.о.,

В Хмельницкой области - 60 т.о.,

В Донецкой области - 66 т.о.,

В Житомирской области - 65 т.о.

Постановление планируют доработать в однодневный срок и опубликовать. Винницкую, Житомирскую, Полтавскую, Одесскую, Львовскую и Сумскую области еще раз пересмотрят.

Ранее в Минрегионе сообщили, что в рамках реформы местного самоуправления и территориальной организации власти в ближайшие дни правительство рассмотрит проект нормативно-правового документа по административно-территориальному устройству субрегионального уровня и направит его на рассмотрение Верховной Рады. Проект будет содержать четкий перечень районов и в их составе - будущих громад по каждой области и АР Крым.

Также в Минрегионе отметили, что правительство рассмотрит проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по упорядочению отдельных вопросов деятельности и организации органов государственной власти, органов местного самоуправления в связи с созданием (ликвидацией) районов".