Достижения нового Кабмина за 100 дней работы: отчет Шмыгаля (Видео)

Премьер-министр Украины поделился своими достижениями за время работы в Кабмине.

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль провел пресс-конференцию ко 100 дням правительства.

Данное мероприятие транслировал Кабмин на своем канале в Youtube.

В ходе конференции политик заявил, что за первые сто дней своей работы правительству удалось сохранить множество жизней благодаря слаженной работе Кабмина и медицинской системы Украины.

"Вовремя введенный карантин позволил подготовить медицинскую систему к тем проблемам, с которым мы сталкиваемся и в этом году", - сказал премьер.

Также в ходе брифинга премьер напомнил о важности соблюдения карантинных мер в стране: "Сегодня один из самых высоких показателей за последние недели. То есть смягчения карантинных мероприятий демонстрирует сегодня результат - там, где люди расслабились, сразу растет количество больных. Поэтому очень важно соблюдать меры индивидуальной защиты - социальная дистанция, использование масок, мытье рук и дезинфекция".

Кроме того, Шмыгаль заявил, что в будущем готов также отчитываться о проделанной работе каждые последующие 100 дней.

"И я готов, наверное, каждые 100 дней, по определенным этапам выходить и рассказывать, что мы сделали и планируем делать дальше. Здесь нет никаких ограничений"

Что еще происходило на брифинге:

Премьер-министр Украины ответил на вопрос, может ли его настигнуть судьба Алексея Гончарука.

Денис Шмыгаль не исключил возможность усиления карантина в Украине.

В Кабмине надеются, что карантинные ограничения не помешают проведению местных выборов в октябре.

Глава украинского правительства рассказал о возможном появлении нового министерства в Кабмине.

Премьер заявил, что вопрос возобновления поставок Украиной воды через Северо-Крымский канал в оккупированный Крым - не в повестке дня и не является предметом торга.

Шмыгаль поделился, что Украина подписала Меморандум с МВФ, текст которого обнародуют уже завтра, 12 июня.