Шмыгаль назвал условия для ужесточения карантина

Ухудшение ситуации с коронавирусом в 10 и больше областях может стать поводом для ужесточения карантина

Премьер-министр Денис Шмыгаль не исключает возможность усиления карантина в Украине. Это возможно в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в 10 и более областях. Об это Шмыгаль заявил на брифинге.

"Если в критическом количестве областей (10 и более) будет критический рост, это будет поводом для возврата к усиленному карантину", – сказал Шмыгаль в ходе пресс-конференции в Киеве в четверг.

Он также допустил, что правительство может перенести местные выборы, которые должны произойти в октябре, в случае ухудшения ситуации.

Напомним, на 8:20 11 июня в Украине зафиксировано уже более 29 тысяч лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

В связи с этим в Минздраве пообещали принять меры.