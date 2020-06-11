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К смягчению карантина не готовы 8 областей и город Киев

К смягчению карантина не готовы 8 областей и город Киев
13:43 Сегодня Телеграф
В Украине по состоянию на 11 июня не готовы 8 областей и город Киев к ослаблению карантинных мероприятий.

Показатель инцидентности COVID-19 (количество новых случаев заболевания за последние семь дней) по состоянию на 11 июня превышает норму в восьми областях и Киеве, сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

Согласно сообщению, при допустимой норме менее 12 на 100 тыс. чел. в Киеве этот показатель составляет 15,54, в Волынской области – 27,15, Житомирской – 13,17, Закарпатской – 17,07, Киевской – 13,81, Львовской – 19,87, Ривненской – 23,42, Тернопольской – 12,43, Черновицкой – 34,62.

Еще в трех областях - Ивано-Франковской, Винницкой и Черниговской - показатель инцидентности близок к критической отметке (более 10 на 100 тыс. чел.).

В то же время все регионы Украины соответствуют требованиям Минздрава по загруженности коек в больницах (<50%) и охвату тестированием (более 12 на 100 тыс. чел.), необходимых для ослабления карантинных мер, введенных ранее для противодействия распространению коронавирусной болезни COVID-19.

Напомним, на 8:20 11 июня в Украине зафиксировано уже более 29 тысяч лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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Минздрав, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19.
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