Шмыгаль рассчитывает, что местные выборы состоятся в октябре, как и планировалось

Премьер-министр Денис Шмыгаль выразил надежду, что карантинные ограничения не помешают проведению местных выборов в октябре.

Глава Кабмина Денис Шмыгаль отметил, что, если в Украине будут основания для введения тотального карантина из-за эпидемии коронавируса, то местные выборы, которые запланированы на октябрь этого года, будут перенесены.

Об этом он сообщил на пресс-конференции на тему "100 дней правительства".

"Средства на выборы есть, мы планируем проведение этих выборов", - сказал он и добавил, что сейчас мир живет в условиях неопределенности из-за распространения коронавируса.

"Если будут основания в Украине для введения тотального карантинного ограничения, то, наверное, мы будем вынуждены перенести эти выборы, но пока мы надеемся, что мы будем управлять адаптивными механизмами по этой болезни достаточно эффективно и это даст нам возможность в октябре провести выборы" , - отметил глава правительства.

Как сообщалось, очередные выборы сельских, поселковых, городских, районных, областных советов, сельских, поселковых, городских голов должны состояться 25 октября. 19 мая члены фракции "Слуга народа" обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой инициировать проведение публичных внутрипартийных выборов (праймериз) перед выборами мэра Киева и других городов.