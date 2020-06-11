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Центризбирком разрешил украинцам голосовать без прописки

Центризбирком разрешил украинцам голосовать без прописки
15:27 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук
Центральная избирательная комиссия разрешила голосовать избирателям без зарегистрированного места жительства.

Сегодня, 11 июня, на заседании Центризбирком утвердил порядок определения избирательного адреса избирателя, который не имеет зарегистрированного места жительства.

"Этим порядком мы продолжаем деятельность на укрепление конституционных прав граждан и гарантирование права каждому гражданину выбрать свою громаду и участвовать в ее управлении путем участия в выборах", - сказал заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик.

По словам председателя Центризбиркома Олега Диденко, в результате принятия этого документа более миллиона избирателей без зарегистрированного места жительства получат возможность реализовать свое избирательное право.

В Украине поменяли правила прописки

Как сообщалось, Центральная избирательная комиссия на заседании 18 мая приняла новый порядок изменения избирательного адреса, который предоставляет возможность голосовать на местных выборах 2020 года внутренне перемещенным лицам по месту их фактического проживания.

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ЦИК, Центризбирком, Прописка, Местные выборы.
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