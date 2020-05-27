В Украине поменяли правила прописки

Новости Украины:В заявлении на регистрацию теперь можно указывать, что жилье находится в ипотеке/доверительной собственности как способ обеспечения исполнения обязательств.

Правительство одобрило постановление "О внесении изменений в Правила регистрации места проживания".

Согласно документу, при регистрации несовершеннолетнего ребенка не будут требовать документы, подтверждающие право на проживание в жилом помещении по адресу регистрации места жительства родителей/одного из родителей или законного представителя.

В случае отсутствия этих документов, если жилье в ипотеке или в доверительной собственности, регистрация места проживания будет по согласию собственника/сособственника жилья, нанимателя или членов его семьи (по согласию іпотеко держателя или доверительного собственника).

Кроме того, работник органа регистрации может проверить, находится ли жилье в ипотеке или в доверительной собственности в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество.

В заявлении на регистрацию месту жительства теперь можно указывать, что жилье находится в ипотеке/доверительной собственности как способ обеспечения исполнения обязательств.