Скачать
Четверг, 11.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Шмыгаль назвал условия для ужесточения карантина
Шмыгаль назвал условия для ужесточения карантина
Достижения нового Кабмина за 100 дней работы: отчет Шмыгаля (Видео)
100 дней Кабмина: отчет Шмыгаля (Видео)
Ребров ответил на вопрос о Фенербахче
Ребров ответил на вопрос о Фенербахче
Тина Кароль получила роль в сериале: подробности
Тина Кароль получила роль в сериале: подробности

В украинском правительстве появится новое министерство

В украинском правительстве появится новое министерство
15:59 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: kmu.gov.ua
В Кабмине планируют, что это министерство будет заниматься развитием ОПК.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что рассматривается возможность образования министерства развития промышленности, в частности оборонно-промышленного комплекса.

Об этом он заявил во время пресс-конференции.

"Идея заключается в том, чтобы ввести дополнительную должность или, возможно, даже дополнительное министерство по развитию промышленности, в том числе оборонно-промышленного комплекса Украины", - сказал он.

Шмыгаль рассчитывает, что местные выборы состоятся в октябре, как и планировалось

Как известно, 3 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на следующей неделе будут рассмотрены кандидаты на должность вице-премьера по вопросам развития промышленности и ОПК.

"На базе Совета нацбезопасности и обороны я дал поручение на прошлой неделе, сейчас подбираются кадры ... На следующей неделе у нас на базе СНБО будет комиссия, я буду входить в ее состав, будут люди, которые должны прийти со стратегией. У нас будет не просто министр ОПК, у нас будет вице-премьер по ОПК и промышленности, будет вице-премьер, потому что он должен иметь не только свою вертикаль, как министр, но и координировать несколько предприятий", - сказал он.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кабмин, Денис Шмыгаль.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Модные платья 2020-2021 – тренды платьев, новинки (Фото)
02 В Украине рекордное количество заболевших коронавирусом за сутки
03 Ничего не помнит: Михаил Ефремов хотел свести счеты с жизнью - СМИ
04 Сутки после удаления из каталога HBO Max: "Унесенные ветром" стал лидером продаж Amazon
05 Зеленский прокомментировал общение с Порошенко, и назвал его главную ошибку
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
СБУ призывает украинцев не ехать в Россию
СБУ призывает украинцев не ехать в Россию
К смягчению карантина не готовы 8 областей и город Киев
К смягчению карантина не готовы 8 областей и город Киев
НБУ принял решение снизить учетную ставку для поддержки экономики
НБУ принял решение снизить учетную ставку для поддержки экономики
Но это не точно: Battlefield 3 Remaster выйдет на PlayStation 5 и Xbox
Но это не точно: Battlefield 3 Remaster выйдет на PlayStation 5 и Xbox
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь