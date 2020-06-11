В украинском правительстве появится новое министерство

В Кабмине планируют, что это министерство будет заниматься развитием ОПК.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что рассматривается возможность образования министерства развития промышленности, в частности оборонно-промышленного комплекса.

Об этом он заявил во время пресс-конференции.

"Идея заключается в том, чтобы ввести дополнительную должность или, возможно, даже дополнительное министерство по развитию промышленности, в том числе оборонно-промышленного комплекса Украины", - сказал он.

Как известно, 3 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на следующей неделе будут рассмотрены кандидаты на должность вице-премьера по вопросам развития промышленности и ОПК.

"На базе Совета нацбезопасности и обороны я дал поручение на прошлой неделе, сейчас подбираются кадры ... На следующей неделе у нас на базе СНБО будет комиссия, я буду входить в ее состав, будут люди, которые должны прийти со стратегией. У нас будет не просто министр ОПК, у нас будет вице-премьер по ОПК и промышленности, будет вице-премьер, потому что он должен иметь не только свою вертикаль, как министр, но и координировать несколько предприятий", - сказал он.