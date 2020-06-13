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Смягчение карантина: Польша открыла границы для всех соседних стран ЕС

Смягчение карантина: Польша открыла границы для всех соседних стран ЕС
10:22 Сегодня Телеграф Украинская Правда
После трех месяцев действия ограничений на въезд, в ночь на субботу, Польша снова открыла свои границы со всеми соседними странами Евросоюза.

Польша в ночь на субботу снова открыла свои границы со всеми соседними странами Евросоюза после трех месяцев действия ограничений на въезд из-за коронавирусного кризиса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24. 

Открытие польских границ означает, что путешественники имеют право на свободный въезд, выезд и транзит через Польшу и не обязаны проходить карантин. Отмена ограничений также касается всех граждан ЕС, которые будут приезжать из соседних с Польшей стран. 

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Внешние границы ЕС остаются закрытыми. Пограничный контроль на границе с Украиной, Беларусью и Калининградской областью РФ сохраняется. 

В то же время работникам из этих стран не нужно проходить карантин. Граждане России, Беларуси и Украины будут иметь право на въезд в Польшу, если они в браке с гражданами Польши или являются детьми польских граждан имеют разрешение на работу в Польше.

Международные рейсы возобновятся в Польше со следующего вторника.

Как сообщалось, Европейская комиссия рекомендовала странам-членам с 15 июня снять пограничный контроль на внутренних границах Евросоюза, а также постепенно открывать границы ЕС для граждан третьих стран с 1 июля. 

Еврокомиссия также обнародовала критерии, по которым будут отменены ограничения на путешествия для жителей стран, не входящих в ЕС, в том числе для Украины.

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Польша, Граница.

Автор:

Телеграф
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