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Эпидемия коронавируса: в Польше за сутки обнаружили 440 случаев заражения

Эпидемия коронавируса: в Польше за сутки обнаружили 440 случаев заражения
14:15 Сегодня Телеграф Укринформ
Количество инфицированных коронавирусом в Польше возросло до 29 017-ти, за сутки зарегистрировано 440 новых случаев.

В связи с распространением коронавируса в Польше за сутки подтвердили 440 новых случаев заболевания.

Об этом сообщает в Twitter Министерство здравоохранения Польши.

"Количество инфицированных коронавирусом – 29 017 человек, 1237 человек умерли", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что за последние сутки в Польше выявлено 440 новых случаев инфицирования, умерло 15 больных.

В больницах Польши на сегодня находится 1711 пациентов с коронавирусом, 92 654 человека на домашнем карантине, 18 904 человека под эпидемиологическим надзором. Выздоровели уже 14 104 человека.

На это время в Польше проведено более 1,1 млн тестов на коронавирус, за последние сутки – почти 22 тысячи.

Главным очагом инфицирования COVID-19 в Польше остается Силезский угольный бассейн, где с 9 июня временно приостановлена работа 12-ти шахт.

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С 13 июня Польша полностью открыла внутренние границы для других стран ЕС, а с 15 июня возобновит международное авиасообщение. Отныне, граждане Польши, стран ЕС и других стран, которые имеют разрешение на постоянное и временное жительство в Польше, не должны будут проходить обязательную 14-дневную обсервацию после пересечения границы РП.

С 6 июня в Польше разрешено проводить массовые мероприятия с участием до 150 человек, открыты в ограниченном режиме функционирования учреждения культуры (филармонии, театры, кинотеатры) и спортивные учреждения (бассейны, фитнес-клубы).

Как сообщалось, по данным Worldometer, в мире подтверждено 7 742 069 случаев заражения коронавирусом, из них 428 362 летальные, выздоровели 3 967 418 человек.

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Польша, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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