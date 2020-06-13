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Антирасистские протесты в Лондоне: тысячи людей вышли на улицы вопреки рекомендациям властей

Антирасистские протесты в Лондоне: тысячи людей вышли на улицы вопреки рекомендациям властей
19:45 Сегодня Телеграф Укринформ
В Лондоне проходят многолюдные акции протеста, несмотря на предостережения властей.

Несмотря на предупреждения местных властей, тысячи протестующих собрались в центре британской столицы, чтобы принять участие в антирасистских митингах.

Об этом сообщает BBC.

"Тысячи протестующих собрались в центре Лондона, несмотря на предупреждения полиции о нецелесообразности демонстраций", - говорится в сообщении.

Местная полиция заявила об ограничении возможности собраний нескольких организаций, которые намеревались протестовать в городе в эту субботу.

Запланированная на субботу демонстрация движения Black Lives Matter ( "Жизнь темнокожих важна") была перенесена из-за опасений власти, что могут возникнуть столкновения участников акции с ультраправыми группами.

Поэтому организаторы призвали людей не присоединяться ни к каким антирасистским акциям, запланированным на эти выходные.

Однако демонстранты все же собрались у военного мемориала "Кенотаф" в Уайтхолле и на Парламентской площади в Лондоне.

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Как сообщалось ранее, волна протестов прокатилась по США в связи с гибелью 25 мая 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. В сеть интернет попали видеокадры, на которых видно, как во время задержания офицер полиции прижимает коленом к земле шею подозреваемого, а тот пытается сказать, что не может дышать. Вскоре Флойд скончался в больнице.

ФБР и прокуратура открыли дело о правомерности действий правоохранителей. Четверо полицейских, причастных к инциденту, были уволены. Офицер Дерек Шовин, который фигурирует в скандальном видео, был арестован. Ему предъявили обвинение в убийстве.

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Великобритания, Лондон, Протесты.

Автор:

Телеграф
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