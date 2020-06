Джонсон: Мы не можем делать вид, что имели другую историю

Премьер Британии Борис Джонсон призвал участников акций против расизма "не цензурировать прошлое" и воздержаться от участия в протестах, так как эти акции "захватили" радикалы.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление он опубликовал в своем Twitter в контексте последних антирасистских протестов в Британии, которые начались в связи с убийством Джорджа Флойда в США. Во время них повредили ряд памятников, в том числе памятник Уинстону Черчиллю - на нем появилась надпись "он был расистом".

Джонсон в своей заметке отмечает, что памятник Черчиллю является напоминанием о его роли в спасении Великобритании и всей Европы от фашистской и расистской тирании, поэтому является "абсурдным и позорным", что он подвергается атакам со стороны протестующих.

As for the planned demonstrations, we all understand the legitimate feelings of outrage at what happened in Minnesota and the legitimate desire to protest against discrimination. 5/8

