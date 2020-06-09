Борьба с расизмом: Джонсон просит страну "работать мирно"

Новости мира:По словам главы британского правительства, побороть расизм можно только мирным и законным способом.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал бороться с расизмом в стране, однако исключительно мирным и законным способом.

Об этом сообщает BBC.

"Борис Джонсон призвал страну работать мирно и законно для победы над дискриминацией и расизмом. Премьер-министр подчеркнул, что правительство не может игнорировать злость и несомненное чувство несправедливости. Но подчеркнул, что протесты рискуют быть дискредитированы агрессивным меньшинством, которое нападает на полицию и имущество ", - говорится в сообщении.

По словам Джонсона, Великобритания за последние десятилетия сделала мощные шаги в борьбе с расизмом, но "нужно сделать еще больше".

Как известно, в эти выходные множество людей в США и других странах вновь вышли на акции против расизма и насилия со стороны полиции, вызванные гибелью 46-летнего Джорджа Флойда в американском Миннеаполисе.

В Лондоне и Брюсселе, в частности, эти акции сопровождались беспорядками, уничтожением имущества и нападениями на полицию. В Лондоне была предпринята попытка осквернить мемориал британским солдатам, погибшим в Первую мировую войну, а на памятнике Черчиллю было написано, что он "был расистом".

Волна протестов прокатилась в США из-за смерти 25 мая 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. В интернет попали видеокадры, на которых видно, как во время задержания офицер полиции прижимает коленом к земле шею подозреваемого, а тот пытается сказать, что не может дышать. Вскоре Флойд скончался в больнице.