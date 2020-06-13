Ослабление карантина: Албания торжественно встретила белорусских туристов

В Албании торжественно встретили первых после ослабления карантина туристов.

В аэропорту Тираны состоялась торжественная встреча первого после отмены введенных из-за пандемии коронавируса ограничений чартерного рейса, которым на отдых в Албанию приехали туристы из Беларуси.

Об этом сообщает агентство АТА.

"189 туристов прибыли первым рейсом из столицы Беларуси Минска в аэропорт "Ринас", выбрав нашу страну для летнего отдыха, чтобы насладиться пляжами и прекрасными видами Албании", - говорится в сообщении.

Встречал рейс министр туризма и окружающей среды Блэнди Клосе.

"Я с большим удовольствием подарю им букет из 189 цветов, поскольку они первые пассажиры, которые сегодня приехали в Албанию", - сказал чиновник.

По данным Worldometer, в мире подтверждено 7 787 320 случаев заражения коронавирусом, из них 429 312 летальных, выздоровели 3 988 999 человек.