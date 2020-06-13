Не из-за увеличения количества тестов: Ляшко объяснил причину роста числа инфицированных COVID-19

Ляшко говорит, что вспышка коронавируса не связана с увеличением тестирования

Рост заболеваемости COVID-19 происходит из-за постоянного смягчения карантина и несоблюдения карантина, а не с увеличением количества тестирований.

Об этом во время брифинга по результатам заседания Комиссии ТЭБ и ЧС сообщил главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Так, он отметил, что рост количества новых больных COVID-19 связано именно со смягчением карантина в стране и тем, что субъекты хозяйствования не соблюдают санитарных норм.

"Каждый шестой объект, который проверяется инспекторами на соблюдение санитарных норм, имеет те или иные нарушения в своем заведении", - сообщил Ляшко.

Кроме того, в общественном транспорте и заведениях не соблюдают требования по количеству людей и масочный режим.