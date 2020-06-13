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Суббота, 13.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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Не из-за увеличения количества тестов: Ляшко объяснил причину роста числа инфицированных COVID-19

Не из-за увеличения количества тестов: Ляшко объяснил причину роста числа инфицированных COVID-19
17:59 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук
Ляшко говорит, что вспышка коронавируса не связана с увеличением тестирования

Рост заболеваемости COVID-19 происходит из-за постоянного смягчения карантина и несоблюдения карантина, а не с увеличением количества тестирований.

Об этом во время брифинга по результатам заседания Комиссии ТЭБ и ЧС сообщил главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Так, он отметил, что рост количества новых больных COVID-19 связано именно со смягчением карантина в стране и тем, что субъекты хозяйствования не соблюдают санитарных норм.

"Каждый шестой объект, который проверяется инспекторами на соблюдение санитарных норм, имеет те или иные нарушения в своем заведении", - сообщил Ляшко.

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Кроме того, в общественном транспорте и заведениях не соблюдают требования по количеству людей и масочный режим.

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Все по теме:

Виктор Ляшко, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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