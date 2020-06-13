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Коронавирус: в Украине не рассматривают вопрос возвращения к жесткому карантину

Коронавирус: в Украине не рассматривают вопрос возвращения к жесткому карантину
17:33 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер
Ляшко заверяет, что власти не намерены усиливать карантин.

Власти не намерены усиливать карантин и снова вводить жесткие ограничительные мероприятия по всей стране. Однако в областях, где в течение трех дней подряд наблюдают повышение уровня заболеваемости, местные органы власти должны принять соответствующие меры.

Об этом во время брифинга по результатам заседания Комиссии ТЭБ и ЧС сообщил главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

"Сейчас мы не рассматриваем вопрос сиюминутного возвращения к более жестким мерам, поскольку на территории Украины работает адаптивный карантин. Для этого определены три базовых индикатора в области, если три дня подряд превышает один из указанных индикаторов - область обязана провести заседание комиссии ТЭБ и ЧС и определить причины, почему так происходит. И вернуться в сторону более жестких норм", - рассказал Ляшко.

Шмыгаль о росте числа инфицированных COVID-19: Причины для паники нет

Он привел такой пример: в Житомирской области после трехдневного превышенного показателя случаев, региональная комиссия провела заседание и запретили деятельность гостиниц и работу ресторанов внутри помещений. И такие работы проводятся повсеместно.

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Минздрав, Виктор Ляшко, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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