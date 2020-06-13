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Суббота, 13.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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Шмыгаль о росте числа инфицированных COVID-19: Причины для паники нет

Шмыгаль о росте числа инфицированных COVID-19: Причины для паники нет
Обновлено 16:05 Сегодня Телеграф ОПУ Фото: Твиттер
Президент ожидает от Кабинета Министров прогнозов и решений в связи с повышенным количеством лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19.

Президент Украины Владимир Зеленский держит ситуацию с распространением коронавирусной инфекции на контроле. В субботу, 13 июня, он собрал Кабинет Министров и правоохранительные ведомства на селекторное совещание, чтобы владеть самой свежей информацией о распространении болезни и средствах предотвращения этого во время адаптивного карантина. Глава государства выразил обеспокоенность числом заболевших.

"Уже третьи сутки у нас значительно выше количество лабораторно подтвержденных случаев заражения. Я просил определить причину и ожидаю от вас прогнозов и решений", – сказал Владимир Зеленский.

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что беспокойство вызывает повышенное количество госпитализированных с признаками коронавирусной инфекции, число пневмоний и увеличение выявленных случаев заражения.

"Причины для паники нет, но есть "звоночки", которые требуют реакции", – поддержал Максима Степанова Премьер-министр Денис Шмыгаль и предложил определиться с моделью усиления контроля мер адаптивного карантина.

"Надо тщательно проверять магазины, рынки, общественный транспорт – места, где могут быть скопления людей. Ответственность за эти скопления – на учреждениях и платформах, которые должны обеспечить безопасность, прописанную Кабинетом Министров", – отметил Владимир Зеленский.

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Денис Шмыгаль обратил внимание, что международный опыт показывает действенность административной ответственности.

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко доложил, что за время карантина было составлено более 12,5 тыс. административных протоколов за нарушения требований безопасности, суды вынесли решения о штрафах на 4,5 млн грн.

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Все по теме:

Коронавирус, Владимир Зеленский, Максим Степанов, Денис Шмыгаль.

Автор:

Телеграф
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