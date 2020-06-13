"Ждем результатов": Резников и Ермак сдали тесты на COVID-19

Резников и Ермак сдали тесты на коронавирус.

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников и другие участники делегации, которая 12 июня посетили Париж, сдали тесты на коронавирус и ожидают результата.

Об этом Резников сообщил УП.

Министр подтвердил, что члены делегации сдали тесты на коронавирус.

Резников добавил, что такие тесты сдаются после каждой командировки.

"Ждем официальных результатов", - заключил Резников.

В пятницу украинская делегация осуществила однодневный рабочий визит во Францию.

В делегацию, кроме Резникова, вошли руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, министр обороны Андрей Таран, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, заместитель руководителя Офиса главы государства Игорь Жовква и советник президента Руслан Демченко.