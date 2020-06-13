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Дуда о российской агрессии: Мы не можем оставить Украину

Дуда о российской агрессии: Мы не можем оставить Украину
Обновлено 22:21 Сегодня Телеграф Укринформ
Дуда говорит, что Польша никогда не согласится на изменение Россией границ силой.

Польша не может себе позволить оставить Украину в нынешней сложной ситуации и не соглашается на действия России относительно силовой смены границ. В этой ситуации Варшава твердо будет поддерживать Киев на международной арене.

Об этом в субботу в Варшаве во время съезда сторонников издания Gazeta Polska заявил президент Польши Дуда, передает Польское радио.

"Это очень сложная ситуация, и у меня глубокое убеждение, что мы не можем оставить Украину при следующих обстоятельствах. Поэтому везде, где я нахожусь, на международной арене, я подчеркиваю, что нужно соблюдать международное право. Ведь никому не нужно объяснять, насколько угрожающей есть ситуация, при которой Европа и весь мир признали бы, что можно согласиться на изменение границ силой, даже если это согласие является молчаливым ", - заявил Дуда.

Он добавил, что Польша совершенно не может с этим согласиться. По его словам, в течение последних пяти лет часть Украины оккупирована Россией, Украина является страной, на которую напали, и там все время "тлеет война".

"Сегодня твердая поддержка Украины на международной арене в национальных интересах Польши", - констатировал Дуда.

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Анализируя пять лет польско-украинских отношений, Дуда отметил, что были "разные моменты".

Он признал, что между обеими странами есть еще историческая проблема. Впрочем, президент РП убежден, что путь объединения приведет к тому, что оба народа будут "жить в настоящей дружбе, взаимоуважении, без взаимных претензий и с почтением убитых и погибших".

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Все по теме:

Украина, Польша, Россия, Донбасс, Оккупированный Крым, Анджей Дуда.

Автор:

Телеграф
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