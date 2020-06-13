Экс-генсек НАТО увидел в деле против Порошенко "тревожный оттенок политической мести"

Экс-генсек НАТО отреагировал на дело против Порошенко.

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заметил в деле против пятого президента Украины Петра Порошенко признаки "политической мести".

Об этом он написал на своей странице в Твиттер.

"Никто не может быть выше закона и справедливость должна быть обеспечена. Но обвинения, которые были выдвинуты Порошенко на этой неделе, имеют тревожный оттенок избирательного правосудия и политической мести. Это часть прошлого Украины, а не ее будущего", - написал Расмуссен.

Nobody is above the law and justice must be done. But this week's charges against former Ukrainian President @poroshenko have a worrying tinge of the selective justice and political retribution that belong to #Ukraine's past, not its future. — AndersFogh Rasmussen (@AndersFoghR) June 13, 2020

Как сообщалось ранее, 10 июня в ГБР прокуроры Офиса генпрокурора по поручению генпрокурора сообщили о подозрении Порошенко.

Порошенко подозревают в том, что он склонил главу Службы внешней разведки Егора Божко к незаконному указу, а именно к назначению на должность заместителя главы СВР скандального Сергея Семочко.

Утром Порошенко поехал в ГБР на допрос, однако там ему объявили подозрение. После этого пятый президент поехал в офис генпрокурора.