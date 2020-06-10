Политические преследования: Порошенко отреагировал на сообщение о подозрении

Новости Украины:Экс-президент и народный депутат Украины Петр Порошенко заявляет о политических преследованиях и расценивает их как свидетельство бессилия власти.

Пятый президент Украины (2014-19), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявляет о политических преследованиях со стороны Государственного бюро расследований (ГБР) по заказу властей и отмечает, что это является свидетельством их отчаяния и бессилия.

"То, что сейчас делает власть, ничего общего не имеет с европейскими ценностями, с нашим движением в Европу, с нашими достижениями, с безвизовым режимом, третью годовщину которого мы будем праздновать завтра", - сказал Порошенко в среду в Киеве под зданием ГБР, где проходит акция против политических преследований.

"Потому что Европейский Союз это верховенство права. А преследование оппозиции, двойное правосудие - Владимир Александрович (Зеленский – ред.), чем это закончится, вы можете переспросить у Януковича (экс-президент Украины Виктор Янукович – ред.). Позвоните ему, он вам расскажет, чем он закончил", - обратился политик к действующему главе государства.

"Еще раз подчеркиваю, управлять страной - это не вести телевизионное шоу, и последствия гораздо тяжелее", - резюмировал Порошенко.

Также, Петр Порошенко пообщался с генеральным прокурор Ириной Венедиктовой.

"Еще одна позиция – это преследование оппозиции. Это уже переходит все рамки. Вы пытаетесь препятствовать моей деятельности", - сказал он, обращаясь к генпрокурору.

В свою очередь Венедиктова уточнила, не пришел ли Порошенко к ней "просто выговорится".

В ответ на замечание о политической подоплеке уголовного преследования, генпрокурор заверила: "Давления на оппозицию нет. Мы действуем в рамках уголовного процессуального кодекса".

Как сообщалось, сегодня, 10 июня, пятый президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований.

Допрос касался перемещения через границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников. В ходе визита Порошенко в ГБР ему сообщили о подозрении по делу о назначении Семочко.