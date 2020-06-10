Петр Порошенко прибыл в Офис генпрокурора

Новости Украины:Порошенко вместе со своими адвокатами прибыл в Офис генпрокурора.

Пятый Президент Украины Петр Порошенко вместе со своими адвокатами прибыл в Офис генпрокурора, чтобы получить уведомление о подозрении в деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки.

Об этом сообщает корреспондент.

Перед входом в ОГП Порошенко в комментарии журналистам заявил, что сегодня ему незаконно пытались вручить подозрение работники прокуратуры, когда он пришел на допрос в ГБР по делу о перемещении картин через границу.

Он отметил, что народному депутату сообщать о подозрении должен лично генеральный прокурор. С этой целью, добавил Порошенко, он и прибыл в ОГП.

"Попытка предъявить подозрение президенту, действующему народному депутату... это должна делать исключительно генпрокурор... Мы здесь, чтобы продемонстрировать: мы их не боимся. Мы приехали сюда, чтобы сказать им, что они нарушают законодательство, пытаются превратить страну в авторитарный режим. Мы, безусловно, будем защищать демократию в Украине", - сказал он.

Как сообщалось, следователи ГБР готовят ходатайство об избрании Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей по делу о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки.

В бюро утверждают, что по поручению генерального прокурора прокуроры офиса Генерального прокурора в здании ГБР сообщили о подозрении народному депутату.

Ранее адвокат Порошенко Илья Новиков заявил, что допрос Порошенко по делу о перемещении через границу картин не состоялся. Зато ему пытались сообщить о подозрении в деле о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Порошенко не стал общаться с представителем ОГП и покинул здание ГБР.

Как сообщалось, на 11 часов в среду Порошенко пришел на допрос в ГБР по делу о перемещении через границу картин известных художников.