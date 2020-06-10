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Программа деятельности Кабмина: министры отчитались в ОПУ

Программа деятельности Кабмина: министры отчитались в ОПУ
01:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Кабмин готов на этой неделе представить Раде обновленную программу действий.

Правительство готово до конца этой недели представить Верховной Раде обновленный вариант своей программы действий.

Об этом шла речь на встрече Президента Владимира Зеленского с членами Кабинета министров, представителями парламентских комитетов, а также руководством правоохранительных органов, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент напомнил, что Верховная Рада не поддержала первую редакцию Программы деятельности Кабинета министров.

"Парламентские комитеты выразили многочисленные замечания и предложения. Много критики поступило от депутатов "Слуги народа". Как сообщил Премьер-министр, правительство внимательно проработало все конструктивные предложения и готово на этой неделе представить парламенту обновленную Программу действий правительства 2.0", - заявил Зеленский.

В то же время Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Кабмин будет просить вынести новую программу на рассмотрение парламента и поддержать ее 18-19 июня.

По его словам, документ доработан с учетом предложений всех комитетов, задач по политическим программам Президента и партии "Слуга народа", а также указов главы государства и замечаний от комитетов.

"Это структурный документ, который состоит из двух разделов. Первый - это антикризисный раздел. Второй - долгосрочные приоритеты деятельности правительства. Каждый из разделов совпадает с теми направлениями стратегии, которые есть в министерствах. Каждый раздел содержит ожидаемые результаты и показатели, как и должно быть для такой программы", - отметил Шмыгаль.

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Как сообщалось, Верховная Рада 4 июня отправила на доработку Программу деятельности Кабинета министров, которая была зарегистрирована 13 апреля.

В то же время Президент заявлял, что Программа деятельности Кабинета министров требует доработки, поскольку она была разработана еще до пандемии коронавируса и не учитывает введение ограничительных мер и потерь экономики.

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Верховная Рада, Кабмин, ОПУ.
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