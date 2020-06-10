Программа деятельности Кабмина: министры отчитались в ОПУ

Правительство готово до конца этой недели представить Верховной Раде обновленный вариант своей программы действий.
Об этом шла речь на встрече Президента Владимира Зеленского с членами Кабинета министров, представителями парламентских комитетов, а также руководством правоохранительных органов, сообщает пресс-служба главы государства.
Президент напомнил, что Верховная Рада не поддержала первую редакцию Программы деятельности Кабинета министров.
"Парламентские комитеты выразили многочисленные замечания и предложения. Много критики поступило от депутатов "Слуги народа". Как сообщил Премьер-министр, правительство внимательно проработало все конструктивные предложения и готово на этой неделе представить парламенту обновленную Программу действий правительства 2.0", - заявил Зеленский.
В то же время Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Кабмин будет просить вынести новую программу на рассмотрение парламента и поддержать ее 18-19 июня.
По его словам, документ доработан с учетом предложений всех комитетов, задач по политическим программам Президента и партии "Слуга народа", а также указов главы государства и замечаний от комитетов.
"Это структурный документ, который состоит из двух разделов. Первый - это антикризисный раздел. Второй - долгосрочные приоритеты деятельности правительства. Каждый из разделов совпадает с теми направлениями стратегии, которые есть в министерствах. Каждый раздел содержит ожидаемые результаты и показатели, как и должно быть для такой программы", - отметил Шмыгаль.
Как сообщалось, Верховная Рада 4 июня отправила на доработку Программу деятельности Кабинета министров, которая была зарегистрирована 13 апреля.
В то же время Президент заявлял, что Программа деятельности Кабинета министров требует доработки, поскольку она была разработана еще до пандемии коронавируса и не учитывает введение ограничительных мер и потерь экономики.