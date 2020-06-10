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Уже есть 70 подписей: нардепы хотят отправить второе правительство Зеленского в отставку
Уже есть 70 подписей: нардепы хотят отправить второе правительство Зеленского в отставку
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Уже есть 70 подписей: нардепы хотят отправить второе правительство Зеленского в отставку

Уже есть 70 подписей: нардепы хотят отправить второе правительство Зеленского в отставку
00:31 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости Украины:Партия Порошенко собирает подписи за отставку правительства.

После отказа поставить подпись под постановлением об увольнении Арсена Авакова с должности министра внутренних дел, "Европейская солидарность" просит нардепов поддержать постановление ее авторства об увольнении всего правительства.

Об этом сообщает пресс-служба "ЕС"

"Нынешний Кабинет министров не сумел обеспечить ни надлежащей социальной защиты, ни средств индивидуальной защиты для медицинских работников в разгар эпидемии, несмотря на выделенные 65 млрд гривен в спецфонд для борьбы с COVID-19.

Правительство не понимает, что завершение карантина не завершит экономического кризиса в Украине - потому что кризис вызван не коронавирусом, а некомпетентностью власти. Чтобы противодействовать сближению катастрофы, в Верховной Раде инициирована процедура отставки правительства.

Первый шаг сделан - уже получены подписные листы для выражения недоверия нынешнему Кабинету министров. Второй шаг - мы совместно должны собрать 150 подписей, чтобы освободить правительство, которое тянет страну на дно. Уже более 70 депутатов поставили свои подписи под документом об отставке", - сказано в сообщении. 

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"ЕС" обратилась к коллегам из фракций "Голос", "Батькивщина", депутатских групп "За будущее" и "Доверие" с призывом присоединиться к сбору подписей и вместе выразить недоверие второму правительству Зеленского.

 5 июня представители фракции "Голос" зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления об увольнении Арсена Авакова с должности министра внутренних дел.

От "Европейской солидарности" подпись поставила Яна Зинкевич.

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Верховная Рада, Кабмин, Европейская солидарность.
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